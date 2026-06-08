عقوبات أوروبية على الحرس الثوري الإيراني على خلفية إغلاق مضيق هرمز

فرض الاتحاد الأوروبي الاثنين عقوبات على الحرس الثوري على خلفية إغلاق مضيق هرمز منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في فبراير.

وأعلن التكتل المكون من 27 دولة أنه أدرج على قائمة العقوبات، المتحدث باسم القوة البحرية للحرس محمد أكبر زاده، والقيادة العسكرية لمحافظة هرمزكان في جنوب الجمهورية الإسلامية، والمطلة على الممر المائي الحيوي.

كما أعلن تجميد أصول، ممثل اتحاد مصدري النفط الإيراني حميد حسيني، ومنعه من الحصول على تأشيرة دخول.

وتعمل دول أوروبية، بقيادة فرنسا وبريطانيا، على وضع خطط لإرسال مهمة بحرية إلى هرمز فور توقف القتال.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس، إن المهمة البحرية التابعة له، والمنتشرة حاليا في البحر الأحمر، قد تشارك في العملية.