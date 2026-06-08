ترامب: إيران وإسرائيل يريدان وقف إطلاق النار

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر منصة "تروث سوشال"، اليوم الاثنين، إن إسرائيل وإيران تتطلعان إلى التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، مشيراً إلى أن المفاوضات النهائية بشأن السلام لا تزال مستمرة، وأن الجهل أو الغباء قد يعرقلان التوصل إلى اتفاق.



وأكد الرئيس الأميركي أن الحصار البحري المفروض على إيران سيظل قائماً بكامل قوته وتأثيره حتى التوصل إلى "الصفقة النهائية"، على حد تعبيره.