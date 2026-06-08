الخطوط الملكية الأردنية تلغي رحلاتها المتجهة إلى العراق والرحلات الصباحية إلى سورية ولبنان

أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية أنها تتابع عن كثب التطورات المتعلقة بالمجالين الجويين السوري والعراقي، وذلك في ضوء الإشعارات الملاحية الصادرة عن السلطات المختصة مؤكدة أن رحلاتها المجدولة مستمرة كالمعتاد، باستثناء الرحلات المتجهة إلى العراق وسورية ولبنان وقالت الشركة في بيان اليوم بانه تم الإعلان عن إغلاق مجال معلومات الطيران السوري (Damascus FIR) بشكل مؤقت اعتباراً من الساعة 19:45 بالتوقيت العالمي UTC يوم 7 يونيو 2026 ولغاية الساعة 8:00 UTC يوم 8 يونيو 2026، مع السماح فقط للرحلات القادمة إلى والمغادرة من مطار حلب الدولي عبر مسارات جوية محددة.

كما تم الإعلان عن إغلاق مجال معلومات الطيران العراقي (Baghdad FIR) اعتباراً من الساعة 19:40 UTC يوم 7 يونيو 2026 وحتى الساعة 19:40 UTC يوم 10 يونيو 2026 لأسباب تشغيلية، وفقاً للإشعار الملاحي الصادر عن السلطات العراقية.

وأكدت الملكية الأردنية أنها قامت بتفعيل خطط الطوارئ التشغيلية المعتمدة، ومراجعة مسارات الرحلات المتأثرة بالتنسيق مع الجهات المختصة وسلطات الطيران المدني، بما يضمن المحافظة على أعلى مستويات السلامة والأمن التشغيلي.