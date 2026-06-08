قطر تؤكد عدم صحة ما يتم تداوله بشأن إغلاق مجالها الجوي

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني بدولة قطر عدم صحة ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إغلاق المجال الجوي لقطر أو تعليق الرحلات الجوية.

وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم، أن مضمون الإشعار الملاحي (NOTAM) المعمول به يهدف إلى تحديد مسارات جوية بديلة لضمان استمرار خدمات الملاحة الجوية بأعلى مستويات السلامة والكفاءة، في ظل الأوضاع الراهنة، ووفقا للمعايير والممارسات الدولية المعتمدة.