الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق دفعة صاروخية من إيران نحو إسرائيل

قامت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية مساء الأحد بتحديث تعليماتها، بسبب القصف الصاروخي من إيران باتجاه شمال إسرائيل، وأمرت بالانتقال إلى "نشاط محدود" في جميع أنحاء البلاد. وبناءً على ذلك، تقرر إلغاء التعليم في كافة أنحاء البلاد، فيما تستعد إسرائيل لإغلاق مطار بن غوريون الدولي.

كما تقرر السماح بإقامة تجمعات تصل إلى 200 شخص في المناطق المفتوحة، وحتى 500 شخص داخل المباني المقفلة، شريطة إمكانية الوصول إلى مساحة محمية قياسية (ملجأ) خلال الوقت المتاح للاحتماء. كما تم إغلاق الشواطئ أمام الجمهور.

كما يمكن ممارسة الأنشطة في أماكن العمل التي تتوفر فيها إمكانية الوصول إلى مساحة محمية قياسية خلال الوقت المتاح للاحتماء.

يُذكر أنه تم رصد إطلاق أربعة صواريخ من إيران مساء اليوم، وتم اعتراضها جميعاً، ولم يُبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات.