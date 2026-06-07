ترامب: إذا لم نتوصل إلى اتفاق مع الإيرانيين فسوف نستهدفهم عسكرياً وبقسوة حتى تتمكن قواتنا من أخذ اليورانيوم بأمان

صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة ستعمل مع إيران لاستعادة وتدمير اليورانيوم عالي التخصيب إذا تمكن من إبرام صفقة مع طهران لإنهاء الحرب المستمرة بين البلدين منذ ثلاثة أشهر. وأضاف أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإنه سيعمل على إضعاف الجيش الإيراني بشكل أكبر إلى الحد الذي يسمح للقوات الأميركية بجمع تلك المواد بأمان بمفردها.

وقال ترامب في مقابلة حصريّة مع برنامج "Meet the Press" على شبكة "سي إن بي سي نيوز": "إذا أبرمنا اتفاقاً وأصبحنا حلفاء، فسنمضي في هذا المسار معاً. سنستخدم معداتنا، وسنقوم بإخراج اليورانيوم وتدميره، سواء كان ذلك في الموقع نفسه أو بنقله إلى مكان آخر".

وتابع قائلاً: "وسنفعل ذلك معهم أو بدونهم، لكننا لن نسمح للناس بإطلاق النار علينا، حسناً؟ الآن، إذا لم نتوصل إلى اتفاق، فسوف نستهدفهم عسكرياً وبقسوة شديدة، وسننتظر حتى ننجز ذلك قبل أن نتحرك، وفي كلتا الحالتين سنضمن أمننا".

كما أشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة قادرة على مراقبة الأنشطة الإيرانية لأنها تمتلك "كاميرات في الفضاء" بفضل "القوة الفضائية" التي أنشأها، وقال للمذيعة كريستين ويلكر: "لدينا كاميرات ترصد كل شيء هناك. لو سار أي شخص في ذلك المكان، لو مشيتِ أنتِ هناك، لتمكنتُ من قراءة اسمكِ الأول المكتوب على سترتكِ. هذه كاميرات في الفضاء، إنها تكنولوجيا مذهلة بحق".

وفي سياق تصريحاته الأكثر تفصيلاً حتى الآن بشأن وضع المفاوضات للوقف الدائم للنزاع ورؤيته للاتفاق المحتمل، ذكر ترامب أنه يتطلع إلى الإبقاء على القوات الأميركية المنتشرة في المنطقة حتى "إتمام المهمة"، مؤكداً: "لا أعتبرهم في خطر".

وأوضح ترامب أن الطرفين "قريبان جداً" من توقيع معاهدة، لكنه يضغط على إيران للمضي قدماً في التخلي عن طموحاتها النووية، مستطرداً: "لدينا بضع نقاط خلافية، ولا تبدو نقاطاً كبرى. لقد استسلموا لحقيقة أنهم لن يمتلكوا أسلحة نووية. كان لدينا بند ينص على أنهم (لن يطوروا) أسلحة نووية، وكان الجميع سعداء جداً به باستثنائي أنا".

وأوضح ترامب أنه يريد نصاً إضافياً لضمان عدم التفاف إيران على الاتفاق: "قلتُ: حسناً، ماذا يحدث لو أنهم لم يطوروا، بل ذهبوا واشتروا أو استولوا؟ أريد إضافة كلمات: إذا اشتروا، أو ابتاعوا، أو استولوا. يجب وضع ذلك أيضاً، لأن هذا لا يندرج تحت مفهوم التطوير. وبالتالي، لن يكون لديهم الحق في التطوير، أو الشراء، أو الاستحواذ". وأضاف أن الإيرانيين قاوموا هذا المطلب "قليلاً" في البداية، ثم تراجعوا.

وأشار ترامب إلى أنه يجد القيادة الإيرانية الجديدة "أكثر عقلانية وذكية للغاية" بعد الهجمات الإسرائيلية والأميركية التي أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى السابق علي خامنئي والعديد من مساعديه. وكشف أن مجتبى خامنئي، نجل المرشد الراحل، قد تولى منصب والده وهو "جزء من" عملية الموافقة على الاتفاق، مؤكداً انفتاحه على إجراء محادثات مباشرة مع المرشد الأعلى الجديد: "سأفعل ذلك إذا رغب في ذلك، لكنني لم أتحدث إليه مباشرة بعد".

وقارن الرئيس بشكل إيجابي بين مجتبى خامنئي — الذي لم يظهر علناً منذ بدء الحرب — ووالده، قائلاً: "إنه أصغر سناً، وأعتقد أنه أكثر عقلانية. ولكنه مصاب، إصابته بليغة جداً، وهناك شجاعة معينة في ذلك. الكثير من الناس لو أصيبوا بهذه الجسامة لما كانوا يتحدثون عن ’كيف تسير أمورنا مع الولايات المتحدة؟’، بل ستكون لديهم اهتمامات أخرى. لذا، هناك شجاعة واضحة، لكن إصابته خطيرة جداً".

ورفض ترامب الإفصاح بشكل قاطع عما إذا كان يعرف الموقع الدقيق للزعيم الإيراني الحالي أو ما إذا كان هذا الموقع داخل إيران، قائلاً: "لا أريد أن أقول ما إذا كنت أعرف مكانه أم لا، ولكن هناك احتمالية كبيرة بأنني أعرف".

كواليس المقابلة والتحديات الاقتصادية

أُجريت المقابلة داخل حظيرة ذات سقف معدني قبل مشاركة ترامب في طاولة مستديرة مخصصة لقطاع الزراعة. وقد تسببت عاصفة مطرية شديدة ضربت السقف في تأجيل المقابلة مراراً، كما تسبب عطل فني في مقاطعة أخرى. وأنهى ترامب المقابلة بعد نحو 50 دقيقة من جلوسه، بعد أن ظهر عليه الإحباط الواضح خلال نقاش حاد حول التدخل في الانتخابات وانتقاده للصحافة.

وقد أثبتت الحرب عدم شعبيتها في الداخل الأميركي، حيث تظهر استطلاعات الرأي باستمرار أن غالبية الجمهور يعارضونها. ووفقاً لاستطلاع رأي أجرته مؤسسة "The Economist/YouGov" هذا الأسبوع، قال 68% من البالغين إن الولايات المتحدة "يجب أن تبرم اتفاقاً لإنهاء الحرب في إيران بأسرع ما يمكن"، بما في ذلك 55% من الناخبين الذين أيدوا ترامب في انتخابات 2024، وهي الحملة التي ركز فيها ترامب جزئياً على تذكير الناخبين بأنه لم يشعل "أي حروب جديدة" في ولايته الأولى.

لكن الرئيس ألمح في المقابلة إلى أن الأميركيين يجب أن يتحلوا بمزيد من الصبر تجاه إيران، مضيفاً أن جزءاً من تحدي صياغة خطة سلام سريعة يكمن في أنها تتطلب تحولاً كاملاً في موقف طهران الطويل تجاه الولايات المتحدة. وقال عن الإيرانيين: "لأنهم أقوياء وفخورون بأنفسهم. هناك أشياء لم يظنوا يوماً أنهم سيفعلونها، لكنهم سيضطرون لفعلها الآن؛ ليس لديهم خيار آخر. وهذا يستغرق بعض الوقت، فنحن نتحدث عن 47 عاماً من الإفلات بكل ما يريدون القيام به".

وأنحى ترامب باللائمة على أسلافه في تطوير إيران لبرنامج الأسلحة النووية. ففي عهد الرئيس باراك أوباما، توصل فريق تفاوضي مكون من ست دول إلى اتفاق مع إيران للحد من تطويرها للأسلحة النووية مقابل تخفيف العقوبات الدولية، مما أدى إلى الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة. وشملت أطراف ذلك الاتفاق — الذي صدرت بموجبه إيران كل يورانيومها تقريباً وفككت معظم أجهزة الطرد المركزي وسمحت بالتفتيش الدولي — الصين وروسيا.

وأكد ترامب، الذي مزق ذلك الاتفاق خلال ولايته الأولى، أن أي اتفاق جديد مع إيران لن يتضمن إلغاء تجميد أي من أصولها بشكل فوري، مشيراً إلى أن ذلك "يأتي لاحقاً. نعم، إذا أحسنوا التصرف، وإذا قاموا بعمل جيد، حينها نبدأ بالحديث". وانتقد أوباما لإرساله مبالغ نقدية إلى إيران — كتعويض عن صفقة أسلحة لم تكتمل — بعد فترة وجيزة من توقيع الاتفاق النووي الأصلي.

وعندما ضغطت ويلكر على ترامب بشأن سبب عدم تفاوضه على اتفاق جديد مع إيران في ذلك الوقت، أشار إلى أن مثل هذه الصفقات قد تستغرق "سنوات"، مضيفاً: "هذه الأمور تستغرق سنوات. هؤلاء الناس يقاتلون منذ 47 عاماً، وكانوا يقتلون الأميركيين ويتسببون في بتر أطرافهم وتشوية وجوههم بشكل فظيع ومروع".

وفي الوقت الحالي، صرح ترامب بأنه لا يملك خططاً لسحب القوات الأميركية، حتى في ظل وقف إطلاق النار المؤقت الهش والمليء بالخروقات، ورغم تقييمه بأن قدرات إيران الدفاعية والهجومية قد تضررت بشدة، حيث قال: "انظري، لقد دمرنا جيشهم بالكامل. تبقت لديهم بعض الصواريخ وبعض الطائرات المسيرة"، مستطرداً بأنه يعتقد أن إيران لم يتبقَ لديها سوى "21% أو 22%" فقط من مخزونها الصاروخي قبل الحرب.

لكن هذا لا يعني أن الـ50 ألف جندي أميركي المنتشرين في المنطقة سيعودون إلى ديارهم قريباً، إذ قال ترامب: "إن بقاءهم هناك يكلفنا القليل جداً"، وأردف لاحقاً: "أود القول إن سحبهم سيكون تصرفاً طائشاً لأننا قد نضطر لاستخدامهم" للضغط على إيران على طاولة المفاوضات، مكملاً: "هذا أمر مستبعد، لكنني أعتقد أننا سنبقيهم هناك حتى نصل إلى الإتمام النهائي للاتفاق".

واعتبر ترامب أن هذا الإتمام سيكون بمثابة دفعة قوية للاقتصاد الأميركي، الذي عانى فيه المستهلكون من ارتفاع أسعار الوقود بسبب إغلاق مضيق هرمز، وهو ممر ملاحي يمر عبره نحو 20% من نفط العالم. وأشار إلى أن التكاليف التي تتحملها إيران "غير مستدامة" لأن "اقتصادهم في حالة انهيار".

وفي المقابل، أشاد ترامب بالاقتصاد الأميركي، واصفاً تقرير الوظائف الصادر يوم المقابلة بأنه "قوي حقاً"، لكنه أقر بأنه اضطر لاتخاذ قرار بمواجهة إيران ورؤية الأسعار ترتفع في الأشهر الأخيرة نتيجة لذلك، قائلاً: "كانت الأسمدة رخيصة جداً، وكل شيء كان رخيصاً. البنزين كان منخفضاً للغاية. كان بإمكاني الإبقاء على الوضع كذلك، لكنني قلت لنفسي إنني يجب أن أغير المسار قليلاً. المزارعون سيتفهمون ذلك أفضل من أي شخص آخر. سيكون لدينا بنزين أغلى، وأسمدة أعلى سعراً نوعاً ما، إلى آخره. لكنني سأتخلص من سلاح نووي في أيدي أشخاص خطرين للغاية".

واختتم ترامب بالقول إن الأميركيين سيشهدون انفراجة واسعة بمجرد انتهاء الحرب: "وعندما نصل إلى الإتمام، سترون أشياء لم تروها من قبل؛ سيهبط سعر النفط. ولكن الأمر الأساسي هو أنه لا يمكننا السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. لا يمكننا فعل ذلك، ولن نفعل ذلك".