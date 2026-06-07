مشروع قرار أميركي لوكالة الطاقة يطالب إيران بمعلومات عن المواقع النووية

يطالب مشروع ‌قرار ​أعدته الولايات المتحدة وأرسلته إلى الدول الأخرى الأعضاء في مجلس ⁠محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبيل اجتماع يعقد ‌هذا الأسبوع، بأن تقدم إيران "معلومات ‌دقيقة" عن مواقعها النووية ‌التي تعرضت ‌للقصف ومخزوناتها من ‌اليورانيوم المخصب.

وورد في ​النص، الذي ‌قالت وكالة "رويترز" أنها اطلعت ​عليه ⁠اليوم الأحد، أنه يتعين على ​إيران ⁠أن "تزود ⁠الوكالة بمعلومات دقيقة عن ⁠حسابات المواد النووية والمنشآت النووية الخاضعة للضمانات"، وأن "تتيح للوكالة جميع الصلاحيات التي ‌تحتاجها للتحقق من هذه ​المعلومات" دون تأخير.