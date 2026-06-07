مشروع قرار أميركي لوكالة الطاقة يطالب إيران بمعلومات عن المواقع النووية
يطالب مشروع قرار أعدته الولايات المتحدة وأرسلته إلى الدول الأخرى الأعضاء في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبيل اجتماع يعقد هذا الأسبوع، بأن تقدم إيران "معلومات دقيقة" عن مواقعها النووية التي تعرضت للقصف ومخزوناتها من اليورانيوم المخصب.
وورد في النص، الذي قالت وكالة "رويترز" أنها اطلعت عليه اليوم الأحد، أنه يتعين على إيران أن "تزود الوكالة بمعلومات دقيقة عن حسابات المواد النووية والمنشآت النووية الخاضعة للضمانات"، وأن "تتيح للوكالة جميع الصلاحيات التي تحتاجها للتحقق من هذه المعلومات" دون تأخير.
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