رداً على البيت الأبيض.. شقيقة كيم: برنامج كوريا الشمالية النووي "غير قابل للتفاوض"

قالت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، الأحد عشية زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى بيونغ يانغ، إن البرنامج النووي للبلاد "غير قابل للتفاوض على الإطلاق" بحسب وكالة أنباء يونهاب.

وقالت كيم يو جونغ التي تشغل رسمياً منصب مديرة إدارة الشؤون العامة في حزب العمال الكوري الحاكم لكنها تعتبر لاعباً رئيسياً في مجال التواصل والسياسة الخارجية للبلاد "وضعنا كقوة نووية غير قابل للتفاوض على الإطلاق. لن نتسامح مع أي تهديد" وذلك في مقال رأي مؤرخ السبت ونُشر في صحيفة "رودونغ سينمون" الرسمية في عددها الصادر الأحد.

وجاء مقال كيم يو جونغ رداً على بيان أصدره البيت الأبيض في 17 مايو أكّد أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ "أعادا تأكيد هدفهما المشترك المتمثل في نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية" خلال زيارة دولة أجراها ترامب إلى بكين.

وقالت كيم يو جونغ "بعض المسؤولين في الولايات المتحدة لم يستيقظوا بعد من أحلامهم غير الواقعية والتي عفا عليها الزمن".

وأضافت "أي محاولة من جانب الولايات المتحدة لإنكار أو الطعن في الوضع النووي لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ليس لها أي قيمة قانونية، ولن يكون أحد ملزماً التصريحات الخطابية الأحادية الجانب لواشنطن".

وتابعت "إن سياسة تعزيز الردع النووي الدفاعي للبلاد بشكل مستمر، كما حددها قائد الأمة، هي مسار لا رجعة فيه يجب تنفيذه دون أدنى تقصير".

ونشرت تصريحات كيم يو جونغ عشية زيارة شي لكوريا الشمالية التي تقول وسائل إعلام رسمية إنها ستستمر من الاثنين إلى الثلاثاء.

وتُعد بكين مصدراً حيويا للدعم السياسي والاقتصادي لكوريا الشمالية وهي واحدة من أكثر الدول عزلة دبلوماسياً في العالم وتخضع لعقوبات دولية قاسية.

وبحسب اللجنة الوطنية المعنية بكوريا الشمالية، وهي مركز بحوث مقره واشنطن، كانت كوريا الشمالية تعتمد على الصين في حوالى 95% من تجارتها الإجمالية و85% من صادراتها في العام 2022.