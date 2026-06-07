تحرك صيني يثير الاستنفار.. وتايوان تدفع بسفن إلى المنطقة

نفّذت الصين "عملية إنفاذ قانون" في المياه الواقعة شرق تايوان عقب محادثات جرت أخيراً بين اليابان والفلبين لرسم الحدود هناك، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية السبت.

وأعلنت طوكيو ومانيلا الشهر الماضي أنهما ستبدآن محادثات رسمية "لترسيم الحدود البحرية" لمنطقة اقتصادية وجرف قاري بينهما، ما أثار غضب بكين.

ووصفت الصين التي تؤكد أن تايوان جزء من أراضيها، المحادثات بأنها "غير قانونية" وطالبت بالسيطرة الحصرية على المياه المعنية.

وحشدت وزارة النقل في بكين السبت قوات الشرطة البحرية من مقاطعتي فوجيان وغوانغدونغ الساحليتين "لإجراء عملية خاصة لإنفاذ قانون المرور البحري في المياه الواقعة شرق جزيرة تايوان" بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية.

وأضافت شينخوا أن العملية كانت "إجراء ضرورياً اتُخذ ضد إعلان اليابان والفلبين من جانب واحد بأنهما ستبدآن (مفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية) قرب تايوان".

وقالت تايوان الأربعاء إنه ينبغي التشاور معها بشأن المحادثات بين اليابان والفلبين.

وأدت المخاوف المشتركة بين مانيلا وطوكيو بشأن المطالبات الإقليمية البحرية الصينية إلى تقاربهما بشكل متزايد في السنوات الأخيرة.

وتخوض اليابان والصين نزاعات إقليمية واقتصادية في بحر الصين الشرقي حيث تتواجه سفن خفر السواحل من الجانبين بشكل روتيني.

في غضون ذلك، قال خفر السواحل التايوانيون الأحد، إنهم أرسلوا سفناً "للرد بالشكل المناسب" على عملية صينية في المياه الواقعة شرق الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي، معتبرين أنها "تنتهك القانون الدولي".



وأوضحوا في بيان أنه تمت مراقبة السفن الصينية "طوال العملية" وأن تايوان "أرسلت السفن اللازمة للرد بالشكل المناسب".

