12 مصاباً بينهم اثنان في حالة حرجة إثر إطلاق نار بولاية أوهايو الأميركية

أصيب ما لا يقل عن 12 شخصاً في حادث إطلاق نار بالقرب من مهرجان "أولد ويست إيند" بمدينة توليدو في ولاية أوهايو الأميركية، وفق ما أعلنت الشرطة.

وأوضحت السلطات أن اثنين من المصابين في حالة حرجة، مشيرة إلى أن إطلاق النار تسبب في حالة من الذعر بين الحشود.

كما رجحت أن شخصين على الأقل تبادلا إطلاق النار، فيما تتواصل عمليات البحث عن المشتبه بهم والتحقيق في ملابسات الحادث.