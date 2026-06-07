مصدر: أميركا ستتيح أصولا إيرانية لدول الخليج لإصلاح أي أضرار تسببها طهران
قال مصدر مطلع، الأحد، إن الولايات المتحدة ستتيح أصولا إيرانية لدول الخليج لدعم إعادة الإعمار والإصلاحات اللازمة لأي أضرار مستقبلية تتسبب بها إيران.
وأضاف المصدر أن الولايات المتحدة ستدرس أيضا استخدام تلك الأصول لدعم إصلاح الأضرار السابقة، مشيراً إلى أن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت وجه فريقا لتقييم تكاليف الأضرار التي ألحقتها إيران بالفعل بدول الخليج.
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