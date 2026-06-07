مصدر: أميركا ستتيح أصولا إيرانية لدول الخليج لإصلاح أي أضرار تسببها طهران

قال مصدر ‌مطلع، الأحد، إن الولايات المتحدة ستتيح أصولا إيرانية ⁠لدول الخليج لدعم إعادة الإعمار ‌والإصلاحات اللازمة لأي أضرار ‌مستقبلية تتسبب بها إيران.

وأضاف ‌المصدر ‌أن الولايات ‌المتحدة ستدرس أيضا ​استخدام ‌تلك الأصول ​لدعم إصلاح ⁠الأضرار السابقة، ​مشيراً ⁠إلى أن ⁠وزير الخزانة الأميركي سكوت ⁠بيسنت وجه فريقا لتقييم تكاليف الأضرار التي ألحقتها إيران ‌بالفعل بدول الخليج.