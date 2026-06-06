ترامب: لا يزال لدى إيران "21 إلى 22%" من صواريخها

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم في مقابلة مع قناة "إن بي سي"، إن إيران ما زال لديها "21 إلى 22%" من صواريخها، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الحرب في الشرق الأوسط.

وقال ترامب في مقتطف أولي للمقابلة بثته القناة الجمعة قبل أن تبثها كاملة الأحد "لديهم بعض الصواريخ، لديهم بعض المسيّرات. أعتقد أن نسبة الصواريخ المتبقية لديهم قد تراوح بين 21 و22%. هذا عدد كبير من الصواريخ، لكنه ليس بالمقدار الذي كان عليه عندما شننا هجومنا الأول". ومطلع مايو، قال ترامب إن طهران ما زال لديها "18 إلى 19%" من مخزونها الصاروخي.

وأضاف في المقتطف "لقد تم تدمير معظم مصانع الطائرات المسيّرة، وتم تدمير معظم مواقع الإطلاق، وتم تدمير معظم مواقع تصنيع الصواريخ".

ورأى ترامب أنه ليس أمام إيران "خيار آخر" سوى التوصل إلى اتفاق.