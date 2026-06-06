"الدفاع الكويتية": تعاملنا مع 7 صواريخ باليستية إيرانية فجر السبت

صرّح المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، بأن القوات المسلحة الكويتية رصدت وتعاملت، فجر اليوم السبت، مع سبعة صواريخ باليستية معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وتم اعتراضها فوق عدد من المناطق السكنية، ما أسفر عن سقوط بعض الشظايا.

ونتج عن العدوان الإيراني الآثم أضرار مادية دون إصابات بشرية.

وأكدت القوات المسلحة الكويتية استمرارها في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة واقتدار، في إطار من الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم، بما يعزز أمن الوطن ويحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.