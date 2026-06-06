قوة الإطفاء الكويتية: حريقان نتيجة شظايا اعتراض الصواريخ والمسيرات الإيرانية

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوة الإطفاء العام الكويتية العميد محمد بدر إبراهيم أن الإطفاء تعاملت فجر اليوم السبت، مع حريقين نتيجة سقوط شظايا ناجمة عن اعتراض الدفاعات الجوية لصواريخ وطائرات مسيّرة إيرانية معادية، بالإضافة إلى حالة استعداد وتأمين مواقع بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد العميد محمد بدر ضرورة عدم تعامل المواطنين والمقيمين مع أي حرائق أو أجسام يُشتبه بأنها ناتجة عن سقوط شظايا مشددًا على أهمية الإبلاغ الفوري عن مثل هذه الحالات عبر هاتف الطوارئ (112) حفاظًا على سلامتهم وتمكين الفرق المختصة من التعامل معها وفق الإجراءات المتبعة.

كما دعا الجميع إلى الالتزام بتعليمات الجهات الرسمية وعدم الاقتراب من مواقع سقوط الشظايا أو العبث بها وترك التعامل معها للفرق المختصة حفاظاً على السلامة العامة