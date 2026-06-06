الجيش اللبناني يعلن مقتل عدد من العسكريين في غارة إسرائيلية

أعلن الجيش اللبناني، اليوم، مقتل عدد من العسكريين، بينهم ضابط، في غارة إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية في جنوب البلاد.

وأفاد الجيش في بيان صحفي، بأن "الغارة الإسرائيلية استهدفت آلية عسكرية على طريق الخردلي - النبطية، في ظل تواصل الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان

وشعبه".

وكانت "الوكالة الوطنية للإعلام" أشارت إلى "مقتل ضابط برتبة عميد في الجيش اللبناني وسائقه في غارة، استهدفت سيارته الرباعية الدفع على طريق الخردلي - الجرمق".

وأفادت بأن "مسيرة معادية استهدفت منطقة الخلة في بلدة جويا بقضاء صور".

وتتواصل الغارات الإسرائيلية على مناطق واسعة في جنوب لبنان منذ الإعلان الأول لوقف إطلاق النار في 16 أبريل الماضي، ومن ثم تمديده مرتين.

وعقب انتهاء الجولة الرابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، التي عقدت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، أعلن بيان صادر عن لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل اتفاق "إسرائيل ولبنان على تنفيذ