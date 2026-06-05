وزير الخارجية البحريني يشيد بدور شباب الخليج في التصدي للاعتداءات الإيرانية الغادرة

أعرب وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف الزياني عن تقديره للوقفة الوطنية المشرفة للشباب الخليجي في التصدي للهجمات الإيرانية العدائية الآثمة وغير المبررة التي استهدفت أمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واستقرارها، من خلال التفافهم حول قياداتهم الحكيمة، ومشاركتهم في الصفوف الأمامية للقوات المسلحة الباسلة والأجهزة الأمنية دفاعاً عن سيادة الأوطان وأمنها، وتمسكهم بروح الوحدة الوطنية والخليجية وروابط التلاحم والتكاتف المجتمعي.

وأشاد الزياني في تصريح بمناسبة يوم الشباب الخليجي في نسخته الخامسة بإسهاماتهم في المجالات الدبلوماسية والتنموية والتزامهم الواعي والمسؤول بالتوجيهات والتعليمات الرسمية ونبذ الشائعات والدعوات التحريضية على العداوة والإرهاب.

وأكد حرص البحرين من خلال رئاستها الدورية لمجلس التعاون على تعزيز مسيرة العمل الشبابي الخليجي المشترك والارتقاء بدورهم وتمكينهم وصقل مواهبهم وتنمية قدراتهم العلمية والإبداعية وتعزيز إسهاماتهم في تحقيق الأمن والسلام ودعم التنمية المستدامة تجسيدا لرؤية وتوجيهات قادة دول المجلس باعتبار الشباب الثروة الحقيقية للدول الأعضاء وركيزة أمنها واستقرارها وعماد تقدمها وازدهارها.

وأشاد بالدور الحيوي للشباب البحريني كشركاء فاعلين في الذود عن أمن الوطن واستقراره، وتعزيز منجزاته التنموية والحضارية والدبلوماسية مثمنا ما حققته البحرين من مكانة رفيعة وريادة في المحافل الدولية عبر إطلاق جائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في نسختها الخامسة وتدشين الشبكة العالمية الداعمة لتنافسية الشباب "شبكة الأمل" وإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح وتعزيز برامجه العلمية والأكاديمية لتأهيل الشباب والتي توجت باعتماد الأمم المتحدة لمبادرة المملكة المقدمة من المركز بشأن إقرار اليوم الدولي للتعايش السلمي.