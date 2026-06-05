رئيس الوزراء اللبناني يطالب إيران بالكف عن اعتبار لبنان "ورقة لتحسين شروط مفاوضاتها"

قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام الجمعة إن على إيران أن تكفّ عن التعامل مع بلاده كـ"ورقة لتحسين شروط مفاوضاتها" الرامية إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة، فيما تدور في لبنان حرب بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من طهران.

وقال سلام خلال إطلاق نداء إنساني أممي للبنان "إن كان لي أن أتوجه إلى إيران بكلمة، فهي أن ترحم جنوبنا وأن تتوقف عن التعامل معه ومع أهله كمجرد ورقة لتحسين شروط مفاوضاتها".

وأضاف "نحن أصحاب وطن يأبى أن يتحول إلى صندوق بريد لرسائل الآخرين، أو ميدانا مفتوحا لحروبهم. لبنان ليس ورقة على طاولة أحد، والجنوب ليس جبهة احتياطية لأحد".