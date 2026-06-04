الرئيس الروماني يختار مستشاره لقيادة حكومة تكنوقراط

رشح الرئيس الروماني نيكوشور دان اليوم الخميس عضو البرلمان الأوروبي يوجين توماك لمنصب رئيس الوزراء، في محاولة لحل الأزمة السياسية.

وتأتي الخطوة بعد شهر من الإطاحة برئيس الوزراء الإصلاحي الموالي لأوروبا إيلي بولوجان في تصويت برلماني على سحب الثقة.

ويعمل توماك، وهو سياسي ينتمي لحزب حركة الشعب المحافظ غير الممثل في البرلمان الروماني، أيضا مستشارا للرئيس دان دون أجر.

وإذا ما تمت الموافقة عليه سيقود حكومة معظمها من التكنوقراط.

وقال توماك إنه سيقدم للنواب حكومة "تكنوقراط وليست سياسية".

وأبدى الحزب الديمقراطي الاشتراكي المعارض، أكبر أحزاب البرلمان، دعمه بالفعل لتوماك قبيبل ترشيحه.

ورغم ذلك، قال جورج سيميون، زعيم حزب التحالف من أجل اتحاد الرومانيين، ثاني أكبر كتلة برلمانية،إن حزبه لن يصوت لصالح توماك تحت أي ظرف.