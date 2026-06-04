ترامب: تصويت مجلس النواب بتقييد صلاحيات الحرب "لا قيمة له"

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن تصويت مجلس النواب بتقييد صلاحيات الحرب "لا قيمة له".

وأضاف ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشال": "التصويت جاء في وقت يجري فيه مفاوضاته النهائية لإنهاء الحرب مع إيران"، منتقداً النواب الجمهوريين الأربعة الذين أيدوا القرار.

وأقر مجلس النواب الأميركي، أمس الأربعاء، مشروع قرار يدعو إلى إنهاء الحرب ضد إيران، بعدما انضم 4 نواب جمهوريين إلى الديمقراطيين في التصويت لصالحه، في خطوة تعكس معارضة داخل الكونغرس للعمليات العسكرية، رغم رفض البيت الأبيض وقيادة الحزب الجمهوري للقرار.