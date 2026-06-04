ترامب: المحادثات مع إيران تجري على نحو "جيد للغاية" وقد تفضي إلى نتائج بنهاية الأسبوع

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن المفاوضات مع إيران تشهد تقدماً وصفه بـ"الجيد للغاية"، مرجحاً إمكانية حدوث تطور في الملف خلال عطلة نهاية الأسبوع.



وأوضح ترامب خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، الأربعاء، أنه في حال التوصل إلى اتفاق، فإن إيران ستوافق على عدم امتلاك سلاح نووي.



وفي سياق آخر، أشار إلى أن بلاده "يمكنها الاستمرار في الحرب لمدة أسبوعين أو ثلاثة إضافية والقضاء على الجميع"، لكنه شدد على أنه يفضل عدم اللجوء إلى ذلك الخيار.



وأضاف ترامب أن "أي سيناريو ما زال ممكناً مع إيران"، لافتاً إلى أن القيادة الإيرانية "تغيّرت ثلاث مرات".