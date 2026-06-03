ترامب يؤكد: وصفت نتنياهو بالمجنون ناكر الجميل خلال مكالمة هاتفية

أقر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ‌بأنه نعت رئيس ​الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه مجنون خلال مكالمة هاتفية تخللتها ألفاظ نابية حول القتال في لبنان، في وقت كانت تسعى فيه الولايات المتحدة للتفاوض لإنهاء الأعمال القتالية مع إيران.

وفي مقابلة بُثت اليوم الأربعاء، سُئل ترامب عما ورد في تقرير نشره موقع أكسيوس بأنه وصف رئيس ​الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه "مجنون تماما" واتهمه بنكران الجميل.

وأجاب ترامب في بودكاست (بود فورس ون) قائلا "نعم، فعلت.. لن أقول (كنت) غاضبا. لقد كنت منزعجا بعض الشيء من صراعه المستمر مع لبنان، كما تعلمون".

وأضاف ترامب أن علاقته بنتنياهو جيدة للغاية.

وأورد تقرير أكسيوس، الذي استند إلى مسؤول أميركي لم يسمه، أن ترامب قال لنتنياهو في مكالمة هاتفية يوم الاثنين "أنت مجنون تماما. لولاي لكنت في السجن. أنا أنقذك. الجميع يكرهونك الآن. الجميع يكرهون إسرائيل بسبب هذا".

ومضى ترامب قائلا في ‌المقابلة "في مرحلة ما قلت: يا بيبي، يجب أن نوقف هذا. يجب أن نوقفه".

وفي رد إسرائيلي على مكالمة ترامب الهاتفية، قلّل نتنياهو الأربعاء من شأن خلافه مع الرئيس الأميركي ، وأكد أن حليفه يشاركه هدف تجريد حزب الله من ترسانته وجعل لبنان منزوع السلاح تمهيدا لتحقيق سلام بين البلدين.

وفي مقابلة مع قناة "سي إن بي سي" الأميركية، قلّل نتنياهو من الخلاف وقال إنهما على النهج نفسه عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع حزب الله.

وقال نتنياهو إن "حزب الله وكيل لإيران، يضع كل المواطنين اللبنانيين تحت تهديد السلاح ويستخدم لبنان منصة لإطلاق صواريخ على مدننا وإطلاق طائرات مسيّرة قاتلة ضد مدنيينا".