روبيو: ترامب سيحضر القمة المقبلة لحلف الاطلسي في تركيا

اعلن وزير الخارجية الاميركي ماركو روبيو الاربعاء أن الرئيس دونالد ترامب سيحضر القمة المقبلة لحلف شمال الاطلسي في تركيا في يوليو، داعيا الى إصلاح عميق للحلف.

وقال روبيو أمام لجنة برلمانية إن "الرئيس سيحضر بنفسه القمة المقبلة لحلف شمال الاطلسي ... الذي يحتاج الى تغييرات كبيرة".

واعتبر ان القمة المقبلة التي ستضم الدول الاعضاء الـ32 بداية يوليو في العاصمة التركية أنقرة "هي على الارجح الاكثر اهمية في تاريخ المنظمة لان هناك بعض المسائل التي ينبغي توضيحها ومعالجتها".

واعرب ترامب عن استيائه الكبير منذ رفض الاوروبيون الوقوف الى جانبه في الحرب التي شنها مع اسرائيل على ايران نهاية فبراير.