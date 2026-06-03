"الصحة العالمية" تحذر: تفشي فيروس إيبولا ما زال خارج نطاق السيطرة

حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس اليوم الأربعاء من أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية ما زال خارج نطاق السيطرة.

وقال تيدروس في جنيف بعد زيارة المنطقة المتضررة في شرق الكونغو: "لقد سبقنا المرض، وما زلنا عاجزين عن السيطرة عليه".

ومن المرجح أن يكون الفيروس القاتل قد انتشر منذ أسابيع قبل اكتشافه في منتصف مايو. ولم يتم اكتشاف سلالة "بونديبوجيو" النادرة من فيروس إيبولا، والتي تم تأكيدها ، من خلال الاختبارات التقليدية.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل 344 حالة مؤكدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، من بينها 60 حالة وفاة. وفي أوغندا المجاورة تم تأكيد 15 حالة إصابة.

وانخفض عدد الحالات المشتبه فيها بشكل كبير من أكثر من 1200 حالة إلى أقل من 170 حالة، حيث جاءت نتيجة معظم العينات المأخوذة من الأشخاص المشتبه في إصابتهم بإيبولا سلبية.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن الغالبية العظمى من العينات التي تم جمعها تم تحليلها ، وأضافت أنها تساعد السلطات بشكل كبير على توسيع قدرة الاختبار في المنطقة.

وأشار تيدروس إلى عدد من التحديات. وقال إنه لا يزال من الصعب عزل ومراقبة الأشخاص المخالطين للمصابين. وحتى الآن، لم يتم تحقيق ذلك إلا لـنسبة 45% من المخالطين، ولكن هناك حاجة إلى نسبة تزيد عن 90% لوقف الانتشار.

ويجب أيضا بذل المزيد من الجهود لكسب ثقة الجمهور حتى يتمكن المرضى من التقدم والحصول على أفضل رعاية ممكنة في مراكز العلاج المخصصة.

وفي الوقت نفسه، قال تيدروس إن منظمة الصحة العالمية تعمل بشكل عاجل لتطوير لقاحات وعلاجات لهذا النوع من الفيروس.