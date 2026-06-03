سي بي إس تكشف قصة طيار أميركي أسقط مرتين في حرب إيران

كشفت شبكة سي بي إس نيوز أن طيار المقاتلة الأميركية من طراز إف 15 التي أسقطتها إيران كان يقود إحدى الطائرات التي أسقطتها نيران صديقة عن طريق الخطأ في بداية الحرب في الكويت.

وبحسب الشبكة، كان الطيار ضمن 6 من أفراد الطواقم الجوية الذين قفزوا بسلام من ثلاث مقاتلات أميركية من طراز إف 15 سترايك إيغل أُسقطت فوق الكويت بنيران صديقة، وبعد شهر تعرض الطيار نفسه لحادثة جديدة عندما أصاب صاروخ إيراني الطائرة التي كان يقودها ما أجبره على القفز بالمظلة مجدداً.

وأفادت سي بي إس نيوز بأن الطيار، الذي أصيب بجروح خطيرة، أُنقذ بعد ساعات من سقوطه، فيما تم إنقاذ فرد الطاقم الآخر بعد نحو يومين من الاختباء.