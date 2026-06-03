الدفاع الكويتية: تعاملنا مع 13 صاروخاً و17 طائرة مسيّرة أطلقت من إيران

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان إن القوات المسلحة رصدت وتعاملت منذ فجر اليوم الأربعاء، 13 صاروخاً باليستياً معادياً داخل المجال الجوي الكويتي، وتم اعتراضها فوق عدد من المناطق السكنية، مما أسفر عن سقوط بعض الشظايا، كما رصدت القوات المسلحة وتعاملت مع 17 طائرة مسيّرة معادية.

وأضاف في بيان أن العدوان الإيراني الآثم استهداف المنشآت المدنية والحيوية، ومنها مطار الكويت الدولي، ما أسفر عن وفاة مقيم من الجنسية الهندية وإصابة عدد من الأشخاص، بالإضافة إلى أضرار مادية جسيمة.

وتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة المتوفى وذويه، ونتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأهاب بالمواطنين والمقيمين في الكويت عدم الاقتراب والتصوير، ونشر، وتداول أي صور أو مقاطع فيديو للمواقع المتضررة أو مواقع سقوط الشظايا ومخلفات عمليات الاعتراض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حرصاً على الأمن والسلامة العامة.

وأكد أهمية التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة.

وأكدت القوات المسلحة الكويتية استمرارها في أداء مهامها بكامل الجاهزية والاستعداد، وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن البلاد وسلامة المواطنين والمقيمين.