الصحة الكويتية: 63 إصابة جراء الاعتداء الإيراني الغاشم شملت إصابات في الرأس وبتر أطراف

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند إن مستشفيات الكويت استقبلت 63 إصابة وأجرت 7 عمليات جراحية كبرى نتيجة الاعتداء الإيراني الغاشم على دولة الكويت.

وأضاف في بيان، اليوم الأربعاء، أن الإصابات شملت المدنيين والعاملين في مطار الكويت والمسافرين، وتضمنت إصابات بالغة ومتعددة شملت الكسور، وإصابات في الرأس، وحالات نزيف دماغي، وبتر أطراف، وإصابات ناجمة عن الانفجارات، وحالات استنشاق الأدخنة.

وأكد أن المؤسسات الصحية استنفرت بشكل كامل منذ الساعات الأولى للاعتداء، وتواصل المنظومة الصحية رفع جاهزيتها على مدار الساعة.

وبين أن 25 سيارة إسعاف ترافقها فرق الطوارئ الطبية تحركت إلى موقع الحدث في مطار الكويت الدولي لتنفيذ عمليات الفرز الميداني والإسعاف العاجل ونقل المصابين إلى المستشفيات.