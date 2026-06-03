ترامب: إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي.

وأضاف ترامب في مقابلة أن الوضع مع إيران يتطور بسرعة وسيكون جيداً جداً، مؤكداً عدم الحاجة إلى قوة برية في إيران الآن.

وأكد أن أسعار الوقود سوف تنخفض في القريب العاجل.

وأقر ترامب بأنه تحدث بغضب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو بسبب انزعاجه من استمرار القتال في لبنان، معرباً عن قلقه من استمرار القتال.