الكويت.. استئناف رحلات الخطوط الجوية عبر مبنى الركاب (تي 4) بعد تقييم الأضرار

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم، عن استئناف جميع رحلات الخطوط الجوية الكويتية فقط من مطار الكويت الدولي عبر مبنى الركاب (تي 4)، وذلك بعد انتهاء الفرق الفنية والجهات المختصة من تقييم الأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة العمليات التشغيلية.

ويأتي استئناف الرحلات بعد تعرض مبنى (تي4) لاستهداف بطائرات مسيرة وصواريخ من العدوان الإيراني، مما أسفر عن وقوع أضرار جسيمة في عدد من مرافق المطار إلى جانب تسجيل إصابات بشرية.

وقالت الهيئة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن قرار استئناف التشغيل جاء عقب معاينات ميدانية وتقييمات فنية أجرتها الجهات المختصة بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المعنية، للتأكد من جاهزية المبنى لاستقبل الرحلات والمسافرين.

ودعت الهيئة المسافرين الراغبين بمواصلة رحلاتهم إلى التنسيق المباشر مع شركة الخطوط الجوية الكويتية لمعرفة مواعيد رحلاتهم والتأكد من تفاصيل السفر.

وأكدت الهيئة أن سلامة المسافرين والعاملين تبقى أولوية قصوى، وأنها ستواصل التنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة لضمان استمرارية التشغيل وفق أعلى معايير الأمن والسلامة.

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت تعليق الرحلات الجوية وتحويلها إلى مطارات بديلة حتى إشعار آخر.