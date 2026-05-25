مسؤول أميركي: الاتفاق الإطاري مع إيران قد أُنجز بنسبة "95%"

كشف مسؤول أميركي لشبكة "فوكس نيوز" يوم الأحد، أن الاتفاق الإطاري مع إيران قد أُنجز بنسبة "95%"، إلا أنهم أوضحوا أن المفاوضين لا يزالون يتساومون حول "الصياغة اللغوية" الخاصة بالتفاصيل المتعلقة بمخزون طهران النووي ومضيق هرمز.

مهلة حاسمة ولا توقيع وشيك

وصرح مسؤول رفيع للإدارة الأميركية قائلاً: "لن نرضخ بسهولة. لم نتوصل إلى اتفاق بعد، ولن نوقع على أي صفقة اليوم أو غداً". وأضاف أن "حدس" الرئيس دونالد ترامب يميل إلى منح الإيرانيين مهلة تتراوح بين "5، 6، أو 7 أيام" للعبور بالاتفاق إلى خط النهاية.

وأكد المسؤول أن مسار المفاوضات تحكمه سياسة حازمة تُعرف بـ "لا غبار، لا دولارات" (No Dust, No Dollars)، مشيراً إلى أن طهران وافقت "من حيث المبدأ على الإطار العام، وقد أنجزنا 95% من المهمة".

التلويح بالخيار العسكري

وأوضح المسؤول طبيعة الخلاف الحالي قائلاً: "لدينا اتفاق بشأن المخزون النووي ومضيق هرمز، لكننا ما زلنا نتفاوض على الصياغة اللغوية"، مجدداً تمسك الإدارة بنهج "لا غبار، لا دولارات".

وتابع موضحاً المكاسب الاستراتيجية المنتظرة: "أمامنا فرصة لإبرام اتفاق من شأنه خفض التكاليف على كاهل الأميركيين، مع ضمان عدم حصول الإيرانيين على سلاح نووي في الوقت ذاته".

ولم يخلُ التصريح من تلويح واضح بالقوة، حيث شدد المسؤول بلهجة حاسمة: "لن نبرم صفقة سيئة، هذا أمر مؤكد. لدينا خيارات بديلة، ويمكننا استئناف الضربات العسكرية في حال فشل التوصل إلى اتفاق".

"الوقت في صالحنا"

وفي سياق متصل، أصدر الرئيس ترامب يوم الأحد توجيهات واضحة لفريقه المفاوض بـ "عدم التسرع في إبرام الاتفاق"، مؤكداً لهم أن "الوقت يقف في صالحنا".

تأتي هذه التطورات بعد يوم واحد من تصريحات لترامب يوم السبت، أشار فيها إلى أن الاتفاق المرتقب مع إيران — والذي فضّل وصفه بـ "مذكرة تفاهم" — قد "تم التفاوض على الجزء الأكبر منه".