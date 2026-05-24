واشنطن تدين دعوة حزب الله لإسقاط الحكومة اللبنانية

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأحد، إن الولايات المتحدة تدين بأشد العبارات دعوة حزب الله إلى إسقاط الحكومة اللبنانية المنتخبة ديمقراطيا.

وأضاف روبيو أن حزب الله تجاهل النداءات المتكررة من الحكومة اللبنانية الشرعية لوقف هجماته واحترام اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن الحزب واصل إطلاق النار على مواقع إسرائيلية ونقل مقاتلين وأسلحة إلى جنوب لبنان.

ودعا الأمين العام لحزب الله إلى رحيل الحكومة اللبنانية بشكل مبطن، قائلا إنه "إذا كانت الحكومة عاجزة على حماية السيادة فلترحل"، مؤكدا أن "المفاوضات المباشرة مع الجانب الإسرائيلي مرفوضة بالكامل".

واعتبر روبيو أن هذه التحركات تمثل "حملة متعمدة لزعزعة استقرار لبنان والحفاظ على نفوذ حزب الله على حساب مستقبل الشعب اللبناني".

وأكد وزير الخارجية الأميركي أن الحكومة اللبنانية تعمل، بدعم كامل من الولايات المتحدة، على تحقيق التعافي وإعادة الإعمار وتأمين المساعدات الدولية وبناء مستقبل مستقر للبنانيين، بينما يسعى حزب الله، بحسب البيان، إلى جر لبنان مجددا نحو الفوضى والدمار.

وشدد روبيو على أن الولايات المتحدة تقف بحزم إلى جانب الحكومة اللبنانية الشرعية في جهودها لاستعادة سلطتها وبناء مستقبل أفضل لجميع اللبنانيين، مؤكدا أن تهديدات حزب الله بالعنف وإسقاط الحكومة لن يسمح لها بالنجاح.

وختم بالقول إن "المرحلة التي كانت تحتجز فيها جماعة إرهابية بلدا بأكمله رهينة تقترب من نهايتها"، بحسب تعبيره.