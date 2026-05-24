واشنطن تدرس تقديم "تسهيلات كبيرة" بشأن العقوبات إذا أبدت إيران مرونة حول اليورانيوم المخصب

صرح مسؤول كبير في الإدارة الأميركية لشبكة "فوكس نيوز" يوم الأحد، أن الولايات المتحدة قد تكون مستعدة لتقديم "تسهيلات كبيرة" لإيران فيما يتعلق بتخفيف العقوبات، إذا كان قادة البلاد مستعدين لتقديم تسهيلات مماثلة للولايات المتحدة بشأن ملف اليورانيوم المخصب.

وقلل المسؤول من أهمية التقارير التي أشارت إلى احتمالية توقيع الاتفاق يوم الأحد، موضحاً أن وتيرة عمل النظام في طهران "لا تتحرك بالسرعة الكافية".

وقال المسؤول: "خطتنا هي التعامل مع كامل مخزونهم من المواد المخصبة"، مضيفاً: "نرى الإيرانيين يقدمون بعض التسهيلات الجادة في هذه المسائل، وهو أمر لم نشهده من قبل".

وتابع المسؤول قائلاً: "إذا قدم الإيرانيون تسهيلات كبيرة في مسألة التخصيب، فسنقدم بدورنا تسهيلات كبيرة في مسألة تخفيف العقوبات".

وأردف المسؤول موضحاً: "حتى في الدعاية الخاصة بالحرس الثوري الإيراني، لم يتطرقوا للحديث عن فرض رسوم مرور في مضيق هرمز. موقفنا واضح تماماً في هذا الصدد؛ نحن لا نرى أن فرض أي رسوم مرور يمثل نتيجة مقبولة".