مقتل 24 شخصاً إثر انفجار استهدف قطاراً في باكستان

قال مسؤولون في باكستان إن ​انفجار قنبلة استهدف اليوم الأحد قطاراً يقل أفراداً من قوات ‌الأمن الباكستانية وعائلاتهم ​في إقليم بلوشستان بجنوب غرب البلاد.

وذكر ثلاثة مسؤولين في إدارة الإقليم وفي الأمن أن الانفجار أسفر عن مقتل 24 شخصاً على الأقل وإصابة 70. وطلبوا عدم ذكرهم بالاسم لأنهم غير مخولين بالتحدث إلى وسائل ⁠الإعلام.

والهجوم هو الأحدث في سلسلة من الضربات الكبيرة على القطارات وقوات الأمن والبنية التحتية في الإقليم الغني بالمعادن، والذي يحد إيران وأفغانستان.

وقالت وزارة ‌السكك الحديدية الباكستانية في بيان إن القطار كان ينقل ركابا من ‌منطقة المعسكر في كويتا لإيصالهم ‌إلى قطار آخر للمسافات الطويلة عندما وقع الانفجار قرب مسار للسكك الحديدية في عاصمة الإقليم.

وأضافت الوزارة أن ​الانفجار أدى إلى ‌خروج العربة القاطرة وثلاث عربات ​عن القضبان بينما انقلبت عربتان، مضيفة أن قوات الأمن طوقت المنطقة وأن عمليات الإنقاذ جارية.

وقال مسؤول أمني إن مركبة محملة بالمتفجرات اصطدمت بإحدى عربات القطار في منطقة سكنية، وإن ​بعض القتلى ⁠من سكان مبنى سكني ⁠قريب.

وأظهرت صور من الموقع مركبات محترقة ومبان سكنية متضررة وألواحاً معدنية ملتوية وحطاما متناثراً قرب مسار السكك الحديدية، مع تصاعد الدخان من الحطام.

وندد رئيس ⁠الوزراء الباكستاني شهباز شريف في منشور على منص إكس للتواصل الاجتماعي بما وصفه بأنه "انفجار قنبلة مروع" . وأعرب عن تعازيه لأسر القتلى والمصابين، وقال إن الأمة تقف إلى جانب شعب بلوشستان.