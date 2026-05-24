3 قتلى و17 مفقوداً إثر سيول جنوب الصين

ارتفعت حصيلة قتلى السيول التي شهدتها بلدية تشونغتشينغ بجنوب غرب ​الصين إلى ثلاثة أشخاص، فيما اعتبر 17 آخرون في عداد المفقودين.

و ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن أمطاراً غزيرة مفاجئة هطلت على ⁠منطقة يونغتشوان في تشونغتشينغ مساء ⁠أمس "السبت" وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم (الأحد) فيما تجري ⁠حالياً أعمال ​الإنقاذ.

وذكرت ⁠اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين أن هيئة ​التخطيط الحكومية ‌الصينية خصصت 20 مليون يوان (2.94 ​مليون دولار) من الميزانية المركزية ​لإعادة الإعمار بعد الكارثة ⁠وترميم البنية التحتية والخدمات العامة في تشونغتشينغ.