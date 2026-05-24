"إيبولا" يحصد حياة أكثر من 200 شخص في الكونغو وتحذيرات من انتشاره بإفريقيا
أعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية تسجيل أكثر من 200 وفاة من أصل 867 حالة مشتبه بها بفيروس "إيبولا" في ثلاث مقاطعات داخل البلاد.
وأشارت تقارير منظمة الصحة العالمية إلى ارتفاع عدد الوفيات مقارنة بالأيام السابقة، وسط استمرار انتشار المرض في مناطق متعددة.
وفي سياق متصل، حذرت وكالة الصحة التابعة للاتحاد الإفريقي من احتمال امتداد الفيروس إلى عشر دول إفريقية، من بينها دول مجاورة لجمهورية الكونغو الديموقراطية مثل أوغندا وجنوب السودان ورواندا، إضافة إلى دول أخرى في شرق ووسط القارة.
ويُعد فيروس "إيبولا" من الأمراض شديدة العدوى، إذ ينتقل عبر سوائل الجسم، مثل الدم والقيء، ويتسبب في مرض خطير قد يؤدي إلى الوفاة.
