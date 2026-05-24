ترامب يشكر الخدمة السرية بعد تصفية مسلح قرب البيت الأبيض

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن شكره لجهاز الخدمة السرية وأجهزة إنفاذ القانون، إثر تصفية مسلح بالقرب من البيت الأبيض مساء السبت.

وقال ترامب عبر منصة "تروث سوشال" إن العملاء تصرفوا بسرعة واحترافية عالية في التعامل مع المسلح، الذي أشار إلى أنه كان يمتلك سجلاً عنيفاً وهوساً محتملاً بالبيت الأبيض، مؤكداً أن المسلح لقي حتفه إثر تبادل لإطلاق النار مع عناصر الخدمة السرية بالقرب من بوابات المبنى.

وأشار الرئيس إلى أن هذا الحادث يأتي بعد نحو شهر من حادثة إطلاق النار خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض، مؤكداً أن هذه الأحداث تُبرز الحاجة الماسة لتوفير أعلى مستويات الحماية لجميع الرؤساء المستقبليين، وأن الأمن القومي يستوجب ذلك.