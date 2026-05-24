أكسيوس: الاتفاق الذي توشك واشنطن وطهران على توقيعه ينص على تمديد وقف إطلاق النار 60 يوماً

كشف موقع "أكسيوس" نقلاً عن مسؤول أميركي أن مسودة اتفاق يوشك على التوقيع بين واشنطن وطهران تنص على تمديد وقف إطلاق النار 60 يوماً، وإعادة فتح مضيق هرمز خلال هذه الفترة.

وبموجب المسودة، يُسمح لإيران ببيع نفطها والدخول في مفاوضات بشأن برنامجها النووي، فيما ستوقف الولايات المتحدة حصارها عن الموانئ الإيرانية وترفع بعض العقوبات عن طهران. وتتضمن مذكرة التفاهم التزامات إيرانية بإزالة مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب والتعهد بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية.

في المقابل، طالبت طهران بالإفراج عن أموالها المجمدة ورفع دائم للعقوبات، وهو ما اشترطت واشنطن مقابله تنازلات. وأفاد المسؤول بأن البيت الأبيض يأمل في حسم الخلافات والإعلان عن الاتفاق خلال الساعات المقبلة، على أن تبقى القوات الأميركية في المنطقة طوال فترة الستين يوماً ولا تنسحب إلا عند التوصل إلى اتفاق نهائي.