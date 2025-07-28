تركيا تجلي الآلاف من السكان بسبب حرائق الغابات

يكافح رجال الإطفاء حرائق الغابات في أنحاء تركيا، وسط موجة حر شديدة في منطقة البحر المتوسط، حيث أجلت السلطات أكثر من 3600 شخص من مناطق في محافظتين.

وقال وزير الزراعة والغابات، إبراهيم يومقلي، للصحافيين، إن رجال الإطفاء سيطروا إلى حد بعيد على حرائق الغابات في محافظتَي مرسين وأنطاليا الجنوبيتين، وكذلك محافظة أوشاك بوسط تركيا، لكن الحرائق في محافظة «بورصة» في الشمال الغربي ومحافظة كارابوك الشمالية لاتزال مشتعلة.

واندلع حريق هائل في إحدى مناطق الغابات في «بورصة»، التي تضم معظم صناعة السيارات في تركيا، أول من أمس، وأُغلق جزء من الطريق السريع الذي يربط إسطنبول بمدينة إزمير الغربية لفترة وجيزة بسبب الحريق.

وأظهرت لقطات مصورة أن ألسنة اللهب اجتاحت الأشجار في مناطق قريبة من المنازل في «بورصة»، بينما غطى الدخان سماء المدينة.

وقال يومقلي إن السلطات أجلت نحو 1765 شخصاً بمنطقة كستل في بورصة، مضيفاً أن 2000 من رجال الإطفاء يكافحون الحريق الهائل في المنطقة بمساعدة ست طائرات إطفاء وأربع طائرات هليكوبتر.

وفي محافظة كارابوك الشمالية، حيث تشتعل حرائق غابات كبيرة منذ خمسة أيام، قال يومقلي إنه تسنى إجلاء 1839 شخصاً في 19 قرية، وأضاف أن ثلاث طائرات و16 طائرة هليكوبتر تتصدى للحرائق في المنطقة وسط ظروف صعبة.

وأضاف: «نمرّ بأوقات محفوفة بالمخاطر، ولن ينتهي هذا الأمر على ما يبدو في غضون يومين أو ثلاثة»، في إشارة إلى موجة الحر.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية التركية أن تصل درجات الحرارة في مناطق عدة بتركيا إلى أكثر من 40 درجة مئوية، أي ما بين ست و12 درجة فوق المعدلات الموسمية، فيما بلغت درجات الحرارة 50 درجة مئوية في جنوب شرق تركيا، أول من أمس، للمرة الأولى في التاريخ المسجل.