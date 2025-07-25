"الأولوية اليوم لوقف حرب غزة".. فرنسا تعترف بدولة فلسطين

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، إن فرنسا قررت الاعتراف بدولة فلسطين "وفاءً لالتزامها التاريخي من أجل سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط".

وأضاف في منشور على منصة "إكس"، تضمن رسالة رسمية إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أنه سيعلن عن هذا القرار بشكل رسمي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، في شهر سبتمبر المقبل.

وأضاف ماكرون: "آمل أن يساهم الاعتراف في تحقيق السلام الراسخ بالشرق الأوسط".

وقال ماكرون إن الفرنسيين "يريدون السلام في الشرق الأوسط. ويقع على عاتقنا نحن الفرنسيين، ومع الإسرائيليين، والفلسطينيين، وشركائنا الأوروبيين والدوليين، أن نُثبت أن السلام ممكن".

وأضاف أنه "بناءً على الالتزامات التي تعهد بها رئيس السلطة الفلسطينية لي شخصياً، فقد كتبتُ إليه معبّراً عن عزمي على المُضيّ قدماً".

وشدد على أن الأولوية الآن، هي لوقف الحرب في غزة، وتقديم الإغاثة للسكان المدنيين، وتابع: "يجب التوصل فوراً إلى وقفٍ لإطلاق النار، والإفراج عن جميع المحتجزين، وتقديم مساعدات إنسانية كبيرة لسكان غزة".