حرائق الغابات تنتشر في أنحاء أوروبا

اندلعت حرائق غابات في دول أوروبية عدة، بينها اليونان وتركيا، في حين تكافح فرنسا في مناطقها الجنوبية حرائق متعددة في أعقاب موجة حر طويلة.

وفي تركيا التي تعاني الجفاف، واجه الإطفائيون أكثر من 600 حريق الأسبوع الماضي، حيث أعلنت السلطات وفاة عامل غابات متأثراً بإصابته خلال إخماد النيران في مقاطعة إزمير الساحلية.

وأعلن وزير الزراعة والغابات، إبراهيم يوماكلي على منصة «إكس»، السيطرة على الحريق مساء الجمعة الماضي إلى جانب ستة حرائق أخرى، معظمها في غرب تركيا ووسطها.

إلا أن الإطفائيين لايزالون يحاولون السيطرة على حريق في منطقة دورتيول الساحلية الجنوبية في محافظة هاتاي قرب الحدود السورية.

ونجت تركيا إلى حد كبير من موجات الحر الأخيرة التي اجتاحت جنوب أوروبا، إلا أن الرياح القوية زادت من اندلاع حرائق الغابات فيها.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، أن موجة الحر الشديدة التي بدأت في 19 يونيو واستمرت 16 يوماً انتهت رسمياً الجمعة، وهي مدة موجة الحر نفسها التي ضربت البلاد عام 2003.

وفي اليوم نفسه، اندلعت أولى الحرائق الكبرى لهذا العام في جنوب البلاد، وكذلك في مقاطعتي بوش دو رون وهيرولت، ما دفع السلطات إلى إغلاق أجزاء من طريق سريع رئيس خلال عطلة نهاية الأسبوع وموسم العطل.

ووصلت الاختناقات المرورية إلى 10 كيلومترات في كل اتجاه على الطريق السريع «آيه 9»، حيث جرى توزيع المياه على ركاب السيارات العالقين تحت أشعة الشمس الحارقة.

وفي ميريفال، قرب مدينة مونبلييه الجنوبية، دفع حريق أججته الرياح العاتية، الإطفائيين إلى إجلاء نحو 10 أشخاص.

وقالت لوريت غارغو (46 عاماً) وهي من سكان القرية: «كان الأمر مخيفاً جداً، خصوصاً بين الساعة الرابعة مساء والسادسة والنصف مساء، كان الهواء لا يُطاق ويتسبب بصعوبة في التنفس، وهناك الكثير من الدخان في القرية بحيث لم نعد نرى شيئاً، بجانب وجود رماد يتساقط من السماء».

في اليونان، أُلقي القبض على رجل يبلغ (52 عاماً) في جزيرة إيفيا، بتهمة التسبب بالحريق الذي أتى على جزء كبير من الجزيرة بين مساء الجمعة الماضي وصباح السبت.

وأفادت قناة «أي آر تي» الرسمية، بأن الرجل كان يزيل الأعشاب من قطعة أرض عندما اندلع الحريق وخرج عن السيطرة بسرعة، في وقت حاول رجال الإطفاء إخماد حريق غابات بالقرب من إيرابيترا، في جزيرة كريت.