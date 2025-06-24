نتنياهو للإسرائيليين: حققنا نصرا تاريخيا على إيران سيبقى لأجيال

أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتحقيق "انتصار تاريخي" على إيران، وذلك في خطاب الثلاثاء مع سريان وقف لإطلاق النار بين البلدين عقب حرب امتدت 12 يوما.

وقال نتنياهو "لقد حققنا انتصارا تاريخيا"على إيران، وهذا النصر سيبقى لأجيال. وتابع أن إيران لن تحصل على سلاح نووي.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي في كلمة متلفزة الى الاسرائيليين استمرت لنحو عشر دقائق. اليوم، حققنا نصرا تاريخيا .وأضاف نتنياهو: لم يكن لإسرائيل صديق أفضل من ترامب في البيت الأبيض.