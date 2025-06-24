سانا: الانفجار في العاصمة السورية ناجم عن "مخلفات حرب"

دوّى انفجار في دمشق مساء اليوم، سُمعت أصداؤه في أنحاء مختلفة من العاصمة السورية، وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية إنه نجم عن "تفجير مخلفات حرب".

وأوردت وكالة سانا أن "الانفجار الذي سمع قبل قليل بمحيط العاصمة ناتج عن تفجير مخلفات حرب من الجهات المختصة".

وكان التلفزيون السوري أفاد عن "دوي انفجار مجهول المصدر"، من دون ذكر تفاصيل أخرى.

وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر سحابة من الدخان فوق أطراف منطقة المزة في دمشق.