أكسيوس: ترامب اتصل بنتنياهو وطلب منه عدم مهاجمة إيران

أفاد مراسل لأكسيوس في منشور على إكس اليوم الثلاثاء نقلا عن مسؤول إسرائيلي بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتصل برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وطلب منه عدم مهاجمة إيران.

وأضاف أن نتنياهو أبلغ ترامب بأنه غير قادر على إلغاء الهجوم، وأنه ضروري لأن إيران انتهكت وقف إطلاق النار، وأشار إلى أنه سيتم تقليص حجم الهجوم بشكل كبير، ولن يصيب عددا كبيرا من الأهداف، وإنما سيستهدف هدفا واحدا فقط.