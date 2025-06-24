ترامب: أريد أن أشكر إيران على إخطارنا مبكرا بالهجوم

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يود أن يشكر إيران على إبلاغهم مسبقا بالضربات، مما سمح بعدم سقوط ضحايا.

وأضاف ترامب أن إيران ردت رسميا على تدميرنا لمنشآتها النووية برد ضعيف للغاية

وتابع قائلا : "يسعدني أن أبلغكم بأنه لم يصب أي أميركي بأذى ولم يحدث أي ضرر يُذكر نتيجة الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة العديد الجوية في قطر."

ودعا ترامب إيران إلى المضي قدماً نحو السلام في المنطقة.