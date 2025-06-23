أنور قرقاش: دول الخليج تدعو للحل الدبلوماسي وطرح وزير المالية الإسرائيلي يعكس إفلاساً أخلاقياً

انتقد الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي.

وقال قرقاش عبر حسابة على منصة "إكس": "بلغت وقاحة وزير المالية الإسرائيلي سموتريش حدّ الدعوة لتمويل خليجي (وألماني وفرنسي وبريطاني) لحرب إسرائيل على إيران.. دول الخليج أدانت الهجوم ودعت للحل الدبلوماسي حرصًا على استقرار المنطقة وشعوبها".

وأضاف قائلا: "مثل هذا الطرح ليس إلا إفلاسًا أخلاقيًا من متطرف لا يدرك عواقب التصعيد".