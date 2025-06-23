أفغانستان تتجه إلى روسيا طلباً لإمدادات غذائية

قال وزير الزراعة الأفغاني، عطاء الله عمري، لـ«رويترز» إن بلاده تجري محادثات مع روسيا لاستيراد بعض المواد الغذائية، في ظل احتمال قطع الإمدادات بسبب الصراع بين إسرائيل وإيران، أحد أكبر شركائها التجاريين.

ومع تحسن العلاقات بين روسيا وحكومة «طالبان»، يشارك وفد أفغاني في مؤتمر اقتصادي كبير في روسيا بسان بطرسبرغ، الأسبوع الجاري، يلتقي خلاله مع مسؤولين روس كبار. وتزود إيران أفغانستان ببعض منتجات الألبان إلى جانب سلع أخرى، وهناك قلق بالغ من أن الحرب قد تُعطل تدفقات التجارة، وروسيا وكازاخستان هما الموردان الرئيسان للقمح والدقيق (الطحين) إلى أفغانستان، كما تُزود ​​روسيا أفغانستان بالسكر والزيوت النباتية.