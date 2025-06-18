روسيا تحذر أميركا من تقديم مساعدات عسكرية مباشرة لإسرائيل

حذرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم أميركا من تقديم مساعدات عسكرية مباشرة لإسرائيل أو حتى مجرد التفكير في الأمر.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن المساعدة العسكرية الأميركية المباشرة لإسرائيل ربما تزعزع استقرار الوضع في الشرق الأوسط بشكل جذري وسط استمرار لتبادل للضربات الجوية بين إيران وإسرائيل لليوم السادس على التوالي.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن ريابكوف قوله إن روسيا تحذر الولايات المتحدة من تقديم مثل هذه المساعدة لإسرائيل، أو حتى التفكير في تقديمها.

وأضاف أن موسكو على اتصال بكل من إسرائيل وإيران.