الهند ستحقق في كل النظريات المحتملة وراء تحطم طائرة خطوطها الجوية

قال وزير الطيران الهندي، راموهان نايدو، أمس، إن الحكومة ستنظر في جميع النظريات المحتملة حول ما يمكن أن يكون السبب في تحطم طائرة الخطوط الجوية الهندية، الأسبوع الماضي، الذي أودى بحياة أكثر من 270 شخصاً.

وأسفر تحطم طائرة «بوينغ 787» التابعة للخطوط الجوية الهندية في حي سكني في مدينة أحمد أباد الهندية، الخميس الماضي، عن مقتل 279 شخصاً على الأقل، بحسب آخر حصيلة أصدرتها السلطات، أمس، ما يجعلها أعنف كارثة جوية في العالم منذ 2014.

وأعلن مصدر في الشرطة فضّل عدم الكشف عن هويته، لوكالة «فرانس برس»، أنه تم نقل 279 جثة أو أشلاء إلى مستشفى المدينة منذ وقوع الكارثة.

وكانت حصيلة سابقة أفادت بمقتل 265 شخصاً، من ركاب وأفراد الطاقم ومقيمين في مكان تحطم الطائرة. وتحطمت الطائرة، الخميس الماضي، بعد أقل من دقيقة من إقلاعها، وفقاً لهيئة الطيران المدني الهندية. ووجّهت نداء استغاثة قبيل تحطمّها خارج المطار.

وبعد انتشال جثة متفحمة، استخدم رجال الإنقاذ رافعة لإزالة ذيل الطائرة الذي كان عالقاً على سطح المبنى منذ الحادث، بحسب مراسلي وكالة «فرانس برس».

وقالت الشركة المسيّـرة للرحلة، إن الطائرة كانت تقل 242 شخصاً من الركاب وأفراد الطاقم. ومن بين الركاب البالغ عددهم 230 كان هناك 169 هندياً، و53 بريطانياً، وسبعة برتغاليين، وكندي واحد. أما الناجي الوحيد، فهو بريطاني من أصل هندي.

وقال الناجي، فيشواش كومار راميش، البالغ 40 عاماً، لقناة «دي دي نيوز»: «كل شيء حدث أمامي، وحتى أنا لم أصدق كيف تمكنت من النجاة».

وتشير حصيلة القتلى التي صدرت أمس، إلى مقتل 38 شخصاً على الأرض عندما سقطت الطائرة في منطقة سكنية قرب مطار أحمد أباد، وتحولت إلى كرة نار. وروى موهيت شافدا، وهو طبيب يقيم في سكن الطاقم الطبي الذي ارتطمت به الطائرة، لوكالة «فرانس برس»: «اجتاحت زوبعة من الريح والدخان الغرفة التي كنا نتناول فيها الطعام».

وأضاف: «كان من المستحيل رؤية الشخص الجالس بجانبنا، وهربنا».

وقال وزير الداخلية الهندي، أميت شاه، إنه سيتم الإعلان عن العدد الرسمي للضحايا عند انتهاء فحوص الحمض النووي.

وهذه الحادثة هي الأكثر فتكاً منذ إسقاط طائرة «بوينغ 777» تابعة للخطوط الجوية الماليزية في يوليو 2014، بصاروخ فوق أوكرانيا أثناء تحليقها من أمستردام إلى كوالالمبور. وأسفر الحادث عن 298 قتيلاً، بينهم 193 هولندياً.

وقال مسؤول في الشرطة، إنه تم العثور على أحد الصندوقين الأسودين للطائرة. ويواصل المحققون البحث عن الصندوق الثاني، مسجل أصوات قمرة القيادة.