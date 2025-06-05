متى.. وعلى من يسري؟ حظر ترامب الدخول لأميركا.. تفاصيل وحقائق عن الدول المستهدفة

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء إعلانا يحظر دخول رعايا 12 دولة بينها 4 دول عربية إلى الولايات المتحدة، قائلا إن هذه الخطوة ضرورية لحماية البلاد من "الإرهابيين الأجانب" والتهديدات الأمنية الأخرى.

- متى يدخل الإعلان حيز التنفيذ؟

يدخل حيز التنفيذ في التاسع من يونيو حزيران 2025 في الساعة 0401 بتوقيت غرينتش.

-على من يسري؟

ينص الإعلان على أن حظر الدخول الكامل والجزئي يسري على الأجانب من رعايا الدول المحددة:

- الموجودين خارج الولايات المتحدة في التاسع من يونيو

- ولا يحملون تأشيرة سارية المفعول في ذلك التاريخ.

ينص الإعلان أيضا على أنه: لا يجوز إلغاء أي تأشيرة هجرة أو غيرها صادرة قبل التاسع من يونيو حزيران "بموجب هذا الإعلان".

- ما هي الدول الخاضعة لحظر الدخول الكامل؟

أفغانستان

ميانمار

تشاد

جمهورية الكونجو

غينيا الاستوائية

إريتريا

هايتي

إيران

ليبيا

الصومال

السودان

اليمن

- ما هي الدول الخاضعة لحظر الدخول الجزئي؟

تخضع الدول التالية لتعليق دخول المهاجرين والأشخاص الذين يحملون التأشيرات المؤقتة التالية: بي-1 وبي-2 وبي-1/بي-2 وإف وإم وجيه.

بوروندي

كوبا

لاوس

سيراليون

توجو

تركمانستان

فنزويلا

- هل هناك أي استثناءات لحظر الدخول؟

تشمل الاستثناءات من يلي:

- أي مقيم دائم بشكل قانوني في الولايات المتحدة.

- مزدوجو الجنسية.

- الدبلوماسيون القادمون بتأشيرات سارية لغير المهاجرين

- الرياضيون أو أعضاء الفرق الرياضية والأقارب المباشرون، المسافرون لحضور بطولة كأس العالم أو الألعاب الأولمبية أو أي حدث رياضي كبير آخر.

- تأشيرات الهجرة للأقارب المباشرين.

- التبني.

- تأشيرات الهجرة الخاصة للأفغان.

- تأشيرات الهجرة الخاصة لموظفي الحكومة الأمريكية.

- تأشيرات الهجرة للأقليات العرقية والدينية التي تواجه الاضطهاد في إيران.

- ما هي الدول الأخرى التي قد تواجه قيودا أميركية على السفر؟

ذكرت رويترز في مارس أن إدارة ترامب لديها قائمة تضم 41 دولة تدرس فرض قيود على السفر عليها. وكانت 17 دولة من الدول التي استهدفها ترامب أمس الأربعاء مدرجة في القائمة في مارس بينما لم تكن بوروندي وتوجو مدرجتين فيها.

والدول المدرجة في قائمة مارس والتي لم تكن مستهدفة أمس الأربعاء هي:

كوريا الشمالية

سورية

جنوب السودان

أنجولا

أنتيجوا وبربودا

روسيا البيضاء

بنين

بوتان

بوركينا فاسو

الرأس الأخضر

كمبوديا

الكاميرون

جمهورية الكونجو الديمقراطية

الدومنيكا

جامبيا

ليبيريا

مالاوي

موريتانيا

باكستان

سانت كيتس ونيفيس

سانت لوسيا

ساوتومي وبرنسيب

تيمور الشرقية

فانواتو