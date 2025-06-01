سورية.. مرسوم رئاسي بصرف منحة مالية لمرة واحدة للعاملين في الدولة بمناسبة عيد الأضحى

أصدر الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، اليوم الأحد، مرسوماً يقضي بصرف منحة مالية للعاملين في الدولة والمتقاعدين، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ونص المرسوم رقم 68 لعام 2025، على صرف منحة مالية لمرة واحدة للعاملين في الدولة من المدنيين والعسكريين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بمبلغ مقطوع وقدره 500 ألف ليرة سورية

أما أصحاب المعاشات التقاعدية من مدنيين وعسكريين، فقد نص المرسوم على منحهم مبلغاً مقطوعاً وقدره 300 ألف ليرة سورية.

وتشمل المنحة العاملين الدائمين والمؤقتين والعاملين بالأجر اليومي، وهي معفية من أي ضرائب أو اقتطاعات، وفق المرسوم الذي كلّف وزير المالية بتنفيذ أحكامه والعمل به من تاريخ صدوره.