كوريا الجنوبية تحظر السفر على مقربين من الرئيس السابق

بات يحظر على وزير سابق ورئيس وزراء سابق في حكومة الرئيس، يون سوك يول، الذي أقيل إثر محاولته فرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية، مغادرة البلد، وفق ما أفادت به وكالة «يونهاب»، أمس.

وأوردت الوكالة أن «الشرطة أكدت أن رئيس الوزراء السابق هان داك-سو، ووزير المالية السابق تشوي سانغ-موك، ممنوعان من مغادرة البلد، إذ إنهما يخضعان لتحقيق»، مشيرة إلى أن هذا التدبير دخل حيّز التنفيذ في منتصف مايو.

وكان هان، رئيس الوزراء في عهد يون، تولى مهام الرئيس بالإنابة بعد تصويت البرلمان على إقالة الرئيس يون، في 14 ديسمبر الماضي، قبل أن يقيله النواب ثم تعيده المحكمة الدستورية إلى مهامه.

وكان يُظن في فترة من الفترات أنه الأوفر حظاً ليكون مرشح «حزب سلطة الشعب» في الانتخابات الرئاسية المبكرة المزمع إجراؤها في الثالث من يونيو.

أما تشوي فكان وزير المالية في عهد يون، وقد عيّـن أيضاً رئيساً بالوكالة، واستقال من منصبه مطلع مايو، عندما كان النواب يصوّتون على مذكرة إقالة في حقه، ما أدى إلى تعليق عملية التصويت.